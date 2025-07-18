«Оторвал бы оба уха одной рукой». Фьюри — о возможном поединке с Дюбуа

36-летний бывший чемпион мира по версиям WBC, WBO, IBO, WBA Super, The Ring, IBF в супертяжёлой весовой категории британец Тайсон Фьюри высказался о возможном поединке с соотечественником и чемпионом мира по боксу по версии IBF в супертяжёлом весе Даниэлем Дюбуа в случае его победы над Александром Усиком.

«Бой с Дюбуа в случае его победы над Усиком? Это было бы невероятно. Я думаю, что Фрэнк [Уоррен] проделал фантастическую работу с Даниэлем. Он превратил его из боксёра-любителя в чемпиона мира в тяжёлом весе, и в наши дни его называют Цареубийцей. Он отлично справился, и я очень рад за него.

Когда в прошлом году он дрался с Джошуа на «Уэмбли», мне было неприятно это говорить, однако я оказался единственным, кто сказал, что Дюбуа победит – в прямом эфире на камеру. И дело не в том, что он был лучше или хуже, а просто в том, что у них во многом на ринге схожие стили и один из них намного моложе – на 10 лет. Но если бы этот бой всё-таки состоялся, я бы выбил из Даниэля Дюбуа всё дерьмо. Я оторвал бы ему оба уха, пока одна моя рука была бы связана за спиной.

Думаю, все это тоже знают. У него недостаточно быстрые рефлексы. У него маленькая скорость. Недостаточно быстрые ноги для кого-то вроде меня. Я бы вырубил его и разорвал», — приводит слова Фьюри издание Boxing Scene.