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Атлас: не могу поставить против Усика. Он всегда находит выход

Атлас: не могу поставить против Усика. Он всегда находит выход
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Известный американский тренер Тедди Атлас назвал фаворита в поединке за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе между украинцем Александром Усиком и британцем Даниэлем Дюбуа, который состоится в ночь на 20 июля в Лондоне (Великобритания).

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Александр Усик — Даниэль Дюбуа
20 июля 2025, воскресенье. 01:00 МСК
Александр Усик
Не началось
Даниэль Дюбуа

«В конце концов, мой прогноз на этот бой таков: идите и посмотрите его, это будет очень интересно. Пристегните ремни безопасности и наслаждайтесь. Потому что Даниэль Дюбуа, если это предначертано ему судьбой — а это может быть так, с учётом того, через что он проходит — готов победить сейчас. Он закалился в огне. Так что этот бой выйдет действительно интересным.

Но я не могу отвернуться от одного из величайших людей, и, на мой взгляд, да, Дюбуа — великий человек, и его тренер — великий, однако нельзя не брать в расчёт одного из величайших победителей. Парень, обладающий выдающимися качествами, да, он умеет боксировать, да, он хорош в обороне, да, он умеет комбинировать удары, да, он левша, но он из тех, кто всегда находит способ победить. Я не могу поставить против Усика. Он найдёт выход. Это может быть действительно тяжело, однако он найдёт выход», — приводит слова Атласа издание Seconds Out.

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