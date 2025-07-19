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«Встанет на колено в восьмом раунде после джеба». Фьюри — о поединке Дюбуа — Усик

«Встанет на колено в восьмом раунде после джеба». Фьюри — о поединке Дюбуа — Усик
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36-летний бывший чемпион мира по версиям WBC, WBO, IBO, WBA Super, The Ring, IBF в супертяжёлой весовой категории британец Тайсон Фьюри объяснил, почему его соотечественник и чемпион мира по боксу по версии IBF в супертяжёлом весе Даниэль Дюбуа не выйдет победителем в поединке с Александром Усиком, который состоится в ночь на 20 июля в Лондоне (Великобритания).

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Александр Усик — Даниэль Дюбуа
20 июля 2025, воскресенье. 01:00 МСК
Александр Усик
Не началось
Даниэль Дюбуа

«Я не думаю, что Дюбуа в любом случае побьёт вашего Усика. Я думаю, что Усик — старый хитрый персонаж, и он очень быстро перемещается на ногах. Мы все знаем, что, если вы встанете перед Даниэлем Дюбуа, он проделает в вас дыру. Если ты будешь доминировать в движении ногами, он, вероятно, устанет и опустится на колено примерно через восемь раундов после удара джебом», — приводит слова Фьюри издание Boxing Scene.

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