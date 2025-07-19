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Менеджер Евлоева высказался о срыве боя с Пико

Менеджер Евлоева высказался о срыве боя с Пико
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Ризван Магомедов, менеджер российского бойца UFC Мовсара Евлоева, высказался о срыве поединка с Аароном Пико.

«Боя Мовсара в Абу‑Даби с Аароном Пико не будет. Это уже понятное дело. Поэтому организация работает над тем, чтобы на ближайшие турниры перенести его. Есть несколько нюансов. Думаю, в ближайшее время новая дата будет назначена и мы это проанонсируем. Однако если задавать вопрос, интересна ли именно дата турнира в Чикаго в августе, то Мовсару было интересно и 26 июля в Абу‑Даби подраться.

Но он же вылетел по не зависящим от него причинам, да? Поэтому здесь, может быть, вопрос как‑то немножко неправильно поставлен. Евлоеву интересно подраться и в эту субботу, и в следующую. Однако надо учитывать моменты здоровья», — приводит слова Магомедова «Матч ТВ».

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