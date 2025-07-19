Марио Барриос — Мэнни Пакьяо: во сколько начало боя, где смотреть прямую трансляцию

В ночь с 19 на 20 июля в Лас-Вегасе, США, на арене «MGM Grand» состоится грандиозный боксёрский вечер, в главном поединке которого за пояс чемпиона мира по версии WBC в полусреднем весе выступит легендарный Мэнни Пакьяо (62-8-2), который возвращается в ринг после длительной паузы. Соперником 46-летнего филиппинца станет Марио Барриос (29-2-1).

Старт турнира запланирован на 3:00 по московскому времени, а главный бой вечера ориентировочно начнётся в 6:00 мск. Спортивный портал «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Мэнни Пакьяо 46 лет. Филиппинец дебютировал как профессионал в 1995 году и впервые стал чемпионом мира в декабре 1998-го, завоевав титул WBC в наилегчайшем весе (до 50,8 кг). Впоследствии становился чемпионом во втором легчайшем (до 55,3 кг), втором полулёгком (до 59 кг), лёгком (до 61,2 кг), полусреднем (до 66,7 кг) и первом среднем (до 69,9 кг) дивизионах.