Марио Барриос — Мэнни Пакьяо: где смотреть бой, на каком канале

В ночь с 19 на 20 июля в Лас-Вегасе, США, на арене «MGM Grand» состоится грандиозный боксёрский вечер, в главном поединке которого за пояс чемпиона мира по версии WBC в полусреднем весе сразятся легендарный Мэнни Пакьяо (62-8-2) и американец Марио Барриос. Видеотрансляция на территории России не запланирована ни одним каналом. Международная трансляция будет доступна на сервисе Prime Video.

Спортивный портал «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Марио Барриосу 30 лет, в его активе 18 побед (11 нокаутом) при двух поражениях в 20 боях. В том числе в сентябре 2023-го как раз над [Йорденисом] Угасом, одолевшим Пакьяо в 2021-м. В предыдущем поединке Марио 15 ноября 2024 года свёл вничью поединок против Абеля Рамоса, сохранив титул.