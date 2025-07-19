Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
PFL Champions Series 2 2025. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Марио Барриос — Мэнни Пакьяо: где смотреть бой, на каком канале

Марио Барриос — Мэнни Пакьяо: где смотреть бой, на каком канале
Комментарии

В ночь с 19 на 20 июля в Лас-Вегасе, США, на арене «MGM Grand» состоится грандиозный боксёрский вечер, в главном поединке которого за пояс чемпиона мира по версии WBC в полусреднем весе сразятся легендарный Мэнни Пакьяо (62-8-2) и американец Марио Барриос. Видеотрансляция на территории России не запланирована ни одним каналом. Международная трансляция будет доступна на сервисе Prime Video.

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Марио Барриос — Мэнни Пакьяо
20 июля 2025, воскресенье. 06:00 МСК
Марио Барриос
Не началось
Мэнни Пакьяо

Спортивный портал «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Марио Барриосу 30 лет, в его активе 18 побед (11 нокаутом) при двух поражениях в 20 боях. В том числе в сентябре 2023-го как раз над [Йорденисом] Угасом, одолевшим Пакьяо в 2021-м. В предыдущем поединке Марио 15 ноября 2024 года свёл вничью поединок против Абеля Рамоса, сохранив титул.

Материалы по теме
Пакьяо — Барриос: легендарный Пакмэн возвращается. И сразу же бьётся за титул! LIVE
Live
Пакьяо — Барриос: легендарный Пакмэн возвращается. И сразу же бьётся за титул! LIVE
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android