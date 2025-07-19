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Дастин Порье и Макс Холлоуэй провели финальную битву взглядов перед третьим боем

Дастин Порье и Макс Холлоуэй провели финальную битву взглядов перед третьим боем
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В американском Новом Орлеане состоялась финальная пресс-конференция перед турниром по смешанным единоборствам UFC 318. В рамках мероприятия прошла последняя битва взглядов между экс временным чемпионом UFC в лёгком весе американцем Дастином Порье и его соотечественником бывшим чемпионом UFC в полулёгком весе Максом Холлоуэем. Их бой станет главным событием вечера на турнире, который состоится уже 20 июля.

UFC 2025. UFC 318, Новый Орлеан, США
Макс Холлоуэй — Дастин Порье
20 июля 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Макс Холлоуэй
Не началось
Дастин Порье

Вес Холлоуэя составил 70,3 кг, а Порье — 70,76 кг. Данный бой станет третьим в их противостоянии: предыдущие два, состоявшиеся в 2012 и 2019 годах, завершились победами Порье.

Фото: Кадр с пресс-конференции

Отметим, для 36-летнего Дастина этот поединок станет последним в карьере. Его рекорд в UFC — 22-8. Максу Холлоуэю 33 года. В его активе также 22 победы и восемь поражений.

«Чемпионат» будет осуществлять текстовую онлайн-трансляцию турнира UFC 318.
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