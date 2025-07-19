Роман Копылов и Пауло Коста провели финальную битву взглядов перед боем на UFC 318

Российский боец UFC средней весовой категории (до 84 кг) Роман Копылов и его соперник по предстоящему бою бразилец Пауло Коста провели итоговую битву взглядов перед турниром UFC 318, который состоится в ночь с 19 на 20 июля мск в Новом Орлеане (США).

При процедуре взвешивания вес Косты составил 83,91 кг, вес Копылова — 83,91 кг.

Фото: UFC

33-летний Копылов выступает в UFC с 2019 года, за это время на его счету шесть побед при трёх поражениях. Свой последний поединок Роман провёл в январе на турнире UFC Fight Night 249, где нокаутировал американца Криса Кёртиса.

34-летний Коста дебютировал в UFC в 2017 году. В его рекорде шесть побед и четыре поражения в рамках промоушена. В последнем бою, состоявшемся в июне 2024 года на турнире UFC 302, Пауло уступил Шону Стрикленду единогласным решением судей.

Видео: Путь Копылова в UFC — героическая история: