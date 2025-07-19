Мэнни Пакьяо и Марио Барриос прошли взвешивание перед титульным боем

Сегодня, 19 июля, в Лас-Вегасе (США) состоялась официальная процедура взвешивания всех участников завтрашнего вечера профессионального бокса, который возглавит бой бывшего чемпиона мира в шести весовых категориях филиппинца Мэнни Пакьяо против обладателя титула WBC в полусреднем весе (до 66,7 кг) американца Марио Барриоса.

Предлагаем вашему вниманию результаты взвешивания:

Мэнни Пакьяо — 66,6 кг;

Марио Барриос — 66,3 кг.

Фото: Кадр с пресс-конференции

Фото: Кадр с пресс-конференции

Мэнни Пакьяо 46 лет. Филиппинец начал свою профессиональную карьеру в 1995 году. Впервые он стал чемпионом мира в декабре 1998 года, завоевав титул WBC в наилегчайшем весе (до 50,8 кг). В дальнейшем Мэнни получал чемпионские титулы в нескольких весовых категориях: втором легчайшем (до 55,3 кг), втором полулёгком (до 59 кг), лёгком (до 61,2 кг), полусреднем (до 66,7 кг) и первом среднем (до 69,9 кг). Всего за свою карьеру Пакьяо провёл 72 поединка и одержал победы в 62 из них (39 — досрочно) при восьми поражениях и двух ничьих.

Барриосу 30 лет. На его счету 29 побед, два поражения и одна ничья.

Самый юный чемпион по боксу: