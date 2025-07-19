Тим Цзю и Себастьян Фундора прошли взвешивание перед титульным поединком
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Сегодня, в ночь с 18 на 19 июля мск, в Лас-Вегасе (США, штат Невада) состоялась официальная процедура взвешивания всех участников вечера профессионального бокса Premier Boxing Champions, который пройдёт в ночь с 19 на 20 июля мск.
Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Себастьян Фундора — Тим Цзю
20 июля 2025, воскресенье. 05:00 МСК
Себастьян Фундора
Не началось
Тим Цзю
Предлагаем вашему вниманию результаты взвешивания участников соглавного боя в первом среднем весе (до 69,85 кг) — представляющего Австралию Тима Цзю и чемпиона мира по версии WBC американца Себастьяна Фундоры:
Тим Цзю — 69,5 кг;
Себастьян Фундора — 69,2 кг.
В главном бою вечера бывший чемпион мира в шести весовых категориях филиппинец Мэнни Пакьяо встретится с обладателем титула WBC в полусреднем весе (до 66,7 кг) американца Марио Барриоса.
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