Тим Цзю и Себастьян Фундора прошли взвешивание перед титульным поединком

Сегодня, в ночь с 18 на 19 июля мск, в Лас-Вегасе (США, штат Невада) состоялась официальная процедура взвешивания всех участников вечера профессионального бокса Premier Boxing Champions, который пройдёт в ночь с 19 на 20 июля мск.

Предлагаем вашему вниманию результаты взвешивания участников соглавного боя в первом среднем весе (до 69,85 кг) — представляющего Австралию Тима Цзю и чемпиона мира по версии WBC американца Себастьяна Фундоры:

Тим Цзю — 69,5 кг;

Себастьян Фундора — 69,2 кг.

В главном бою вечера бывший чемпион мира в шести весовых категориях филиппинец Мэнни Пакьяо встретится с обладателем титула WBC в полусреднем весе (до 66,7 кг) американца Марио Барриоса.