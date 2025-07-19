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PFL Africa 1 2025. Прямая трансляция
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«Усику пора заканчивать карьеру». Йожеф Сабо высказался о будущем украинского боксёра

«Усику пора заканчивать карьеру». Йожеф Сабо высказался о будущем украинского боксёра
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Бывший главный тренер киевского «Динамо» Йожеф Сабо поделился ожиданиями от реванша чемпиона WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжёлом весе Александра Усика (23-0, 14 КО) и обладателя титула IBF Даниэля Дюбуа (22-2, 21 КО).

«Я обязательно посмотрю этот бой. Ожидаю зрелищного поединка, не зря сто тысяч билетов на «Уэмбли» уже выкуплены. Хочется, чтобы Усик снова победил Дюбуа, буду болеть за него. Тем более, сейчас такое время, что любая победа Украины – это капля радости для нас. За Усика будет болеть вся страна и он не проиграет.

Бокс – это такой вид спорта, что один удар может всё закончить, поэтому оба боксёра будут уделять этому внимание. Но я думаю, что Усик победит по очкам. Саша более мастеровитый.

Я думаю, что Усик уйдёт непобежденным. В принципе, ему уже пора заканчивать карьеру. Я вообще думал, что он уйдёт после победы над Фьюри, но он решил продолжить. Видимо, на кону стоят большие деньги», — приводит слова Сабо Блик.ua.

Напомним, Усик выиграл все 23 боя в профессиональной карьере, в которых принимал участие.

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