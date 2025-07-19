Александр Усик — Даниэль Дюбуа 2, реванш: полный кард боксёрского вечера

19 июля и в ночь на 20 июля в Лондоне на стадионе «Уэмбли» состоится турнир по профессиональному боксу. В главном событии вечера пройдёт грандиозный реванш между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа, а на кону будет стоять титул абсолютного чемпиона мира в королевском дивизионе.

Помимо боя Усика и Дюбуа, на турнире также состоится ещё пять боёв. В соглавном событии выступит другой британский тяжеловес, бывший чемпион мира в крузервейте Лоуренс Околи. Сейчас он владеет поясом WBC Silver в королевском дивизионе и будет проводить защиту титула в поединке против ещё одного выходца из крузервейта Кевина Лерены.

Полный кард турнира с главным боем Александр Усик — Даниэль Дюбуа 2:

Александр Усик (23-0, 14 KO) — Даниэль Дюбуа (22-2, 21 KO);

Лоуренс Околи (21-1, 16 KO) — Кевин Лерена (31-3, 15 KO);

Владислав Сиренко (22-0, 19 KO) — Соломон Дакрес (9-1, 3 KO);

Даниэль Лапин (11-0, 4 KO) — Льюис Эдмондсон (11-0, 3 KO);

Лаша Гурули (1-0, 0 КО) — Джеймс Фрэнсис (7-1, 1 КО);

Адам Хамед (5-0, 3 КО) — Эсекьель Грегорес (3-24, 0 КО).

Напомним, Усик на данный момент выиграл все 23 боя в профессиональной карьере, в которых принимал участие. Ориентировочное время начала главного боя — 1:00 мск.

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