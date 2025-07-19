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PFL Africa 1 2025. Прямая трансляция
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Макс Холлоуэй — Дастин Порье: во сколько начало боя, где смотреть прямую трансляцию

Макс Холлоуэй — Дастин Порье: во сколько начало боя, где смотреть прямую трансляцию
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В ночь с 19 на 20 июля в Новом Орлеане на арене «Смути Кинг-центр» пройдёт турнир UFC 318. В главном событии вечера сразятся американцы Макс Холлоуэй и Дастин Порье.

UFC 2025. UFC 318, Новый Орлеан, США
Макс Холлоуэй — Дастин Порье
20 июля 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Макс Холлоуэй
Не началось
Дастин Порье

Начало боя — не ранее 8:00 мск. Посмотреть прямой эфир этого боя и всего турнира можно будет на телеканале «Матч! Боец». Поединки основного карда UFC 318 покажет телеканал «Матч ТВ», также трансляция будет доступна на платформе UFC Fight Pass. «Чемпионат» будет вести онлайн-трансляцию турнира, в которой отразит все его ключевые моменты.

Напомним, этот бой станет последним в профессиональной карьере Дастина Порье. Ожидается, что после его окончания именитый американец положит перчатки в центр октагона.

Тренировка Порье на скакалке перед финальным боем

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