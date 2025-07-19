Макс Холлоуэй — Дастин Порье: во сколько начало боя, где смотреть прямую трансляцию

В ночь с 19 на 20 июля в Новом Орлеане на арене «Смути Кинг-центр» пройдёт турнир UFC 318. В главном событии вечера сразятся американцы Макс Холлоуэй и Дастин Порье.

Начало боя — не ранее 8:00 мск. Посмотреть прямой эфир этого боя и всего турнира можно будет на телеканале «Матч! Боец». Поединки основного карда UFC 318 покажет телеканал «Матч ТВ», также трансляция будет доступна на платформе UFC Fight Pass. «Чемпионат» будет вести онлайн-трансляцию турнира, в которой отразит все его ключевые моменты.

Напомним, этот бой станет последним в профессиональной карьере Дастина Порье. Ожидается, что после его окончания именитый американец положит перчатки в центр октагона.

Тренировка Порье на скакалке перед финальным боем