Себастьян Фундора — Тим Цзю: во сколько начало боя, где смотреть прямую трансляцию

В ночь с 19 на 20 июля мск в Лас-Вегасе (США, штат Невада) пройдёт боксёрский вечер Premier Boxing Champions, в соглавном бою которого состоится реванш между 27-летним обладателем чемпионского титула WBC в первом среднем весе (до 69,85 кг) американцем Себастьяном Фундорой и 30-летним Тимофеем Цзю, выступающим под флагом Австралии. Поединок начнётся ориентировочно в 5:00 мск, его легальная прямая трансляция на территории Российской Федерации не запланирована.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира Premier Boxing Champions и событий вокруг него.

Первый бой между Цзю и Фундорой состоялся 31 марта 2024 года. Поединок продлился все 12 раундов и завершился победой Фундоры раздельным решением судей.

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