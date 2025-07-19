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Чисора назвал главную опасность для Усика в бою против Дюбуа

Чисора назвал главную опасность для Усика в бою против Дюбуа
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Бывший претендент на мировые титулы в супертяжёлом весе британец Дерек Чисора высказался о предстоящем бое за звание абсолютного чемпиона между украинцем Александром Усиком и соотечественником Даниэлем Дюбуа, который состоится 19 июля в Лондоне (Великобритания).

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Александр Усик — Даниэль Дюбуа
20 июля 2025, воскресенье. 01:00 МСК
Александр Усик
Не началось
Даниэль Дюбуа

— Усик будет идти вперёд, а потом отходить назад и немного запутает его ногами. Он не будет ходить по центру ринга. Усик очень медленно выйдет из своего угла, потом перестанет отходить назад, чтобы немного подвигаться.

— Как думаешь, Усик должен двигаться, боксировать и держаться подальше от опасности или..?
– Да, он будет это делать. Он будет делать это в течение первых шести раундов. В чём будет сложность для Даниэля – он должен искать возможности, но в то же время не запутаться в ногах. Сохранять форму – когда ты её теряешь, именно тогда он тебя бьёт.

– Какая опасность в бою для Усика?
— Удар в корпус. Всё остальное прикрыто. Он упорно тренируется, прикрывается, держит руки приподнятыми. Знаешь, даже Тайсон Фьюри не мог его ударить, потому что его руки были просто приподняты, — сказал Чисора на YouTube-канале Second Out.

Напомним, ориентировочное время начала боя Усика и Дюбуа — 1:00 20 июля.

Усик показал, как тренируется с гирями и штангой

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