Пауло Коста — Роман Копылов: во сколько начало, где смотреть прямую трансляцию

В ночь с 19 на 20 июля мск в Новом Орлеане (США, штат Луизиана) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 318. В соглавном событии российский боец UFC средней весовой категории (до 84 кг) Роман Копылов встретится с бывшим претендентом на чемпионский титул в среднем весе бразильцем Пауло Костой. Начало поединка ориентировочно запланировано на 6:30 мск.

Прямую трансляцию боя Коста — Копылов и всего мероприятия можно будет посмотреть на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Боец». Также трансляция будет доступна на платформе UFC Fight Pass. Начало предварительного карда в 1:00 мск, главного карда – в 5:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию главных событий вечера.

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