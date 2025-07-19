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PFL Champions Series 2 2025. Прямая трансляция
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Пауло Коста — Роман Копылов: во сколько начало, где смотреть прямую трансляцию

Пауло Коста — Роман Копылов: во сколько начало, где смотреть прямую трансляцию
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В ночь с 19 на 20 июля мск в Новом Орлеане (США, штат Луизиана) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 318. В соглавном событии российский боец UFC средней весовой категории (до 84 кг) Роман Копылов встретится с бывшим претендентом на чемпионский титул в среднем весе бразильцем Пауло Костой. Начало поединка ориентировочно запланировано на 6:30 мск.

UFC 2025. UFC 318, Новый Орлеан, США
Пауло Коста — Роман Копылов
20 июля 2025, воскресенье. 06:30 МСК
Пауло Коста
Не началось
Роман Копылов

Прямую трансляцию боя Коста — Копылов и всего мероприятия можно будет посмотреть на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Боец». Также трансляция будет доступна на платформе UFC Fight Pass. Начало предварительного карда в 1:00 мск, главного карда – в 5:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию главных событий вечера.

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