«Дюбуа не выиграет и раунда». Катмен Усика дал категоричный прогноз на бой-реванш

Расс Анбер, катмен бывшего абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе Александра Усика, уверен в победе украинца в бою-реванше с чемпионом мира по версии IBF британским супертяжеловесом Даниэлем Дюбуа.

«Конечно, я считаю, что мой боец победит. Очевидно, что он будет готовиться, как он всегда это делает. У Усика намного больший арсенал, даже не упоминая его бензобак. Я думаю, даже Дюбуа понимает, что он не выиграет и раунда в бою. Глубоко внутри он знает, что удар ниже пояса был ударом ниже пояса, потому что он не жаловался на него, когда это всё случилось. Он стоял бесхребетно с поникшей головой в углу, зная, что он совершил фол. Он не протестовал, он стоял там и ждал возобновления поединка. И то давление, которое Усик оказывал на него, просто заставляло его драться на таком уровне, к которому он не привык. Так что считаю, преобладать будут те же самые вещи. Я просто считаю, что у Усика слишком большой движок для Дюбуа», — приводит слова Анбера vRINGe.

Бой-реванш между Усиком и Дюбуа пройдёт в ночь на 20 июля мск на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Великобритания). В первом поединке, который состоялся 27 августа 2023 года, победу одержал украинец. Бой завершился победой Александра нокаутом в девятом раунде.