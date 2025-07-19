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«Дюбуа не выиграет и раунда». Катмен Усика дал категоричный прогноз на бой-реванш

«Дюбуа не выиграет и раунда». Катмен Усика дал категоричный прогноз на бой-реванш
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Расс Анбер, катмен бывшего абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе Александра Усика, уверен в победе украинца в бою-реванше с чемпионом мира по версии IBF британским супертяжеловесом Даниэлем Дюбуа.

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Александр Усик — Даниэль Дюбуа
20 июля 2025, воскресенье. 01:00 МСК
Александр Усик
Не началось
Даниэль Дюбуа

«Конечно, я считаю, что мой боец победит. Очевидно, что он будет готовиться, как он всегда это делает. У Усика намного больший арсенал, даже не упоминая его бензобак. Я думаю, даже Дюбуа понимает, что он не выиграет и раунда в бою. Глубоко внутри он знает, что удар ниже пояса был ударом ниже пояса, потому что он не жаловался на него, когда это всё случилось. Он стоял бесхребетно с поникшей головой в углу, зная, что он совершил фол. Он не протестовал, он стоял там и ждал возобновления поединка. И то давление, которое Усик оказывал на него, просто заставляло его драться на таком уровне, к которому он не привык. Так что считаю, преобладать будут те же самые вещи. Я просто считаю, что у Усика слишком большой движок для Дюбуа», — приводит слова Анбера vRINGe.

Бой-реванш между Усиком и Дюбуа пройдёт в ночь на 20 июля мск на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Великобритания). В первом поединке, который состоялся 27 августа 2023 года, победу одержал украинец. Бой завершился победой Александра нокаутом в девятом раунде.

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