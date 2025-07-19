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Алексей Дронов победил нокаутом американца Джоэля Кодла на турнире в Орландо

Алексей Дронов победил нокаутом американца Джоэля Кодла на турнире в Орландо
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Известный российский тяжеловес Алексей Дронов нанёс поражение американцу Джоэлю Кодлу нокаутом в четвёртом раунде в рамках турнира в Орландо (США), который прошёл в ночь на 19 июля на арене «Кариб Роял».

Профессиональный бокс 2025. Рейтинговые бои
Алексей Дронов (W) — Джоэль Кодл
19 июля 2025, суббота. 06:00 МСК
Алексей Дронов
Окончено
Джоэль Кодл

Изначально поединок был рассчитан на восемь раундов.

Таким образом, 23-летний Дронов одержал свою восьмую победу на профессиональном ринге, шесть из которых он добился досрочно. Для Кодла, который старше Дронова на 12 лет, этот бой стал 21-м в профессиональной карьере. У него девять побед, 10 поражений и две ничьих.

Напомним, в начале июля Дронов открыл свой блог на «Чемпионате». Боксёр является уроженцем Будённовска Ставропольского края. Свой первый бой на профессиональном уровне россиянин провёл 23 марта 2024 года.

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