Алексей Дронов победил нокаутом американца Джоэля Кодла на турнире в Орландо

Известный российский тяжеловес Алексей Дронов нанёс поражение американцу Джоэлю Кодлу нокаутом в четвёртом раунде в рамках турнира в Орландо (США), который прошёл в ночь на 19 июля на арене «Кариб Роял».

Изначально поединок был рассчитан на восемь раундов.

Таким образом, 23-летний Дронов одержал свою восьмую победу на профессиональном ринге, шесть из которых он добился досрочно. Для Кодла, который старше Дронова на 12 лет, этот бой стал 21-м в профессиональной карьере. У него девять побед, 10 поражений и две ничьих.

Напомним, в начале июля Дронов открыл свой блог на «Чемпионате». Боксёр является уроженцем Будённовска Ставропольского края. Свой первый бой на профессиональном уровне россиянин провёл 23 марта 2024 года.