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Тим Цзю: статистика боёв, рекорд, сколько побед, поражений

Тим Цзю: статистика боёв, рекорд, сколько побед, поражений
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В ночь на 20 июля в Лас-Вегасе (США) состоится бой за титул чемпиона мира по версии WBC в первом среднем весе, в котором австралийский профессиональный боксёр и бывший чемпион мира Тимофей Цзю проведёт поединок-реванш с 27-летним американским чемпионом WBC в данной весовой категории Себастьяном Фундорой. Бой станет соглавным событием боксёрского вечера.

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Себастьян Фундора — Тим Цзю
20 июля 2025, воскресенье. 05:00 МСК
Себастьян Фундора
Не началось
Тим Цзю

Тим Цзю дебютировал на профессиональном ринге 17 декабря 2016 года, победив единогласным судейским решением Зоррана Кассади. Всего на его счету 27 боёв, среди которых 25 побед (18 нокаутом) и два поражения.

В своём последнем поединке Цзю одержал победу над Джозефом Спенсером в апреле 2025 года. В первом бою с Фундорой в апреле 2024 года Тимофей проиграл раздельным решением судей. Это был поединок за два пояса чемпиона мира в первом среднем весе – WBO, которым Цзю владел, а также за вакантный пояс WBC.

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