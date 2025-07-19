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PFL Champions Series 2 2025. Прямая трансляция
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«Я более мотивирован, чем когда-либо». Нганну сообщил, что возобновил тренировки

«Я более мотивирован, чем когда-либо». Нганну сообщил, что возобновил тренировки
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Бывший обладатель титула UFC в тяжёлом весе, а ныне боец PFL камерунец Фрэнсис Нганну опубликовал пост в социальных сетях, в котором сообщил о том, что возобновил тренировочный процесс.

«Жизнь порой замедляет нас и сбивает с пути, стараясь остановить наше восхождение, но никогда не забывай, что твоя преданность, решимость и дисциплина — твои первые союзники, и они никогда тебя не подведут.

Я вернулся в зал и чувствую себя более мотивированным, чем когда-либо. Готовлюсь ко всему, что может случиться», — написал Нганну.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся 19 октября 2024 года в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) на турнире PFL Super Fights, Нганну разделил клетку с представителем Бразилии Ренаном Феррейрой. Бой завершился победой камерунского атлета техническим нокаутом в первом раунде.

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