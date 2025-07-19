UFC 318: во сколько начало, где смотреть прямую трансляцию

В ночь с субботы, 19 июля, на воскресенье, 20 июля, на спортивной арене Smoothie King Center в Новом Орлеане (США) пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC 318. Начало соревнований запланировано на 1:00 мск, а главный кард начнётся в 5:00 мск.

Посмотреть прямой эфир турнира можно будет на телеканале «Матч! Боец». Поединки основного карда UFC 318 покажет телеканал «Матч ТВ», также трансляция будет доступна на платформе UFC Fight Pass. «Чемпионат» будет вести онлайн-трансляцию турнира, в которой отразит все его ключевые моменты.

Напомним, главным событием вечера станет поединок в лёгкой весовой категории между представителями США Максом Холлоуэем и Дастином Порье. Для последнего этот бой станет завершающим в карьере.