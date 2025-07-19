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Александр Усик: статистика боёв, рекорд, сколько побед, поражений

Александр Усик: статистика боёв, рекорд, сколько побед, поражений
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В ночь с 19 на 20 июля мск состоится реванш между непобеждённым украинцем Александром Усиком и представителем Великобритании Даниэлем Дюбуа. Спортсмены сразятся за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе.

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Александр Усик — Даниэль Дюбуа
20 июля 2025, воскресенье. 01:00 МСК
Александр Усик
Не началось
Даниэль Дюбуа

Всего в профессиональной карьере Усик провёл 23 боя, в каждом из которых одержал победу, в 14 — нокаутом. Он дебютировал в качестве боксёра-профессионала 9 ноября 2013 года.

Напомним, в первом поединке Усика и Дюбуа, который проходил 27 августа 2023 года в городе Вроцлаве (Польша), Александр одержал победу нокаутом в девятом раунде.

В своём последнем бою 21 декабря 2024 года украинец в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) нанёс поражение британцу Тайсону Фьюри единогласным судейским решением в поединке-реванше.

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