Александр Усик: статистика боёв, рекорд, сколько побед, поражений

В ночь с 19 на 20 июля мск состоится реванш между непобеждённым украинцем Александром Усиком и представителем Великобритании Даниэлем Дюбуа. Спортсмены сразятся за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе.

Всего в профессиональной карьере Усик провёл 23 боя, в каждом из которых одержал победу, в 14 — нокаутом. Он дебютировал в качестве боксёра-профессионала 9 ноября 2013 года.

Напомним, в первом поединке Усика и Дюбуа, который проходил 27 августа 2023 года в городе Вроцлаве (Польша), Александр одержал победу нокаутом в девятом раунде.

В своём последнем бою 21 декабря 2024 года украинец в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) нанёс поражение британцу Тайсону Фьюри единогласным судейским решением в поединке-реванше.