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PFL Champions Series 2 2025. Прямая трансляция
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Атлетическая комиссия Невады временно отстранила Стрикленда за инцидент с Эрнандесом

Атлетическая комиссия Невады временно отстранила Стрикленда за инцидент с Эрнандесом
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Бывший чемпион UFC в среднем весе Шон Стрикленд временно отстранён Атлетической комиссией штата Невада за инцидент на турнире любительской лиги Tuff-N-Uff, который прошёл 29 июня в Лас-Вегасе. Об этом сообщает MMA Fighting.

Напомним, сразу после того, как одноклубник американца Майлс Хансингер потерпел досрочное поражение удушающим приёмом от Луиса Эрнандеса, Стрикленд ворвался в клетку и дважды ударил последнего, который перед этим начал его провоцировать. Вместе с Шоном в октагон проник и его товарищ по команде Крис Кёртис, который был просто оштрафован, поскольку не принимал участия в драке. В итоге Стрикленд был уведён охраной за пределы арены.

Сообщается, что слушания по этому эпизоду пройдут 23 июля.

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