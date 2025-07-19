Атлетическая комиссия Невады временно отстранила Стрикленда за инцидент с Эрнандесом

Бывший чемпион UFC в среднем весе Шон Стрикленд временно отстранён Атлетической комиссией штата Невада за инцидент на турнире любительской лиги Tuff-N-Uff, который прошёл 29 июня в Лас-Вегасе. Об этом сообщает MMA Fighting.

Напомним, сразу после того, как одноклубник американца Майлс Хансингер потерпел досрочное поражение удушающим приёмом от Луиса Эрнандеса, Стрикленд ворвался в клетку и дважды ударил последнего, который перед этим начал его провоцировать. Вместе с Шоном в октагон проник и его товарищ по команде Крис Кёртис, который был просто оштрафован, поскольку не принимал участия в драке. В итоге Стрикленд был уведён охраной за пределы арены.

Сообщается, что слушания по этому эпизоду пройдут 23 июля.