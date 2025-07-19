Мэнни Пакьяо: статистика боёв, рекорд, сколько побед, поражений

В ночь с 19 на 20 июля в США пройдёт боксёрский поединок за титул чемпиона мира в полусреднем весе между Марио Барриосом и легендарным Мэнни Пакьяо. Начало боя — не ранее 5:00 мск.

На счету 46-летнего Пакьяо 72 боя в профессиональном боксе. Из них он выиграл 62 (39 — нокаутом) и потерпел поражения в восьми. Ещё два боя завершились вничью. Пакьяо не выходил на ринг с 2021 года.

Филиппинец дебютировал как профессионал в 1995 году и впервые стал чемпионом мира в декабре 1998-го, завоевав титул WBC в наилегчайшем весе (до 50,8 кг). Впоследствии становился чемпионом во втором легчайшем (до 55,3 кг), втором полулёгком (до 59 кг), лёгком (до 61,2 кг), полусреднем (до 66,7 кг) и первом среднем (до 69,9 кг) дивизионах.