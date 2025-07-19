Шон Стрикленд прокомментировал своё временное отстранение из-за драки с Эрнандесом

34-летний бывший обладатель чемпионского титула UFC в средней весовой категории (до 84 кг) американец Шон Стрикленд высказался о решении Атлетической комиссии штата Невада временно отстранить его за инцидент на турнире любительской лиги Tuff-N-Uff, который прошёл 29 июня в Лас-Вегасе. После того как одноклубник американца Майлс Хансингер потерпел досрочное поражение удушающим приёмом от Луиса Эрнандеса, Стрикленд ворвался в клетку и дважды ударил последнего, который перед этим начал его провоцировать.

«Я даже ничего не выкрикивал из угла. Чувак просто захотел меня спровоцировать ради хайпа. Больше всего раздражает, что он оскорблял меня ещё во время боя. Задача Атлетической комиссии – не допускать такого, но не было ни предупреждения, ни наказания. Даже комментаторы это отметили», – написал Стрикленд в социальных сетях.

Напомним, слушания по этому эпизоду пройдут 23 июля.