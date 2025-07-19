Даниэль Дюбуа: статистика боёв, рекорд, сколько побед, поражений

В ночь с 19 на 20 июля мск состоится реванш между непобеждённым украинцем Александром Усиком и представителем Великобритании Даниэлем Дюбуа. Спортсмены сразятся за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе.

Всего в профессиональной карьере 27-летний Дюбуа провёл 24 боя, в 22 из которых одержал победу (21 — нокаутом) и в двух потерпел поражения. Последний поединок британец провёл 21 сентября 2024 года, когда защитил титул чемпиона мира по версии IBF в бою с соотечественником Энтони Джошуа, одержав победу нокаутом в пятом раунде.

Напомним, в первом поединке Усика и Дюбуа, который проходил 27 августа 2023 года в городе Вроцлаве (Польша), Александр одержал победу нокаутом в девятом раунде.