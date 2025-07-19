«Легко не будет». Сланов дал прогноз на реванш Усика и Дюбуа

Именитый российский тренер Виталий Сланов спрогнозировал победителя в поединке-реванше за титул абсолютного чемпиона мира в тяжёлом весе между непобеждённым украинцем Александром Усиком и британцем Даниэлем Дюбуа.

«Конечно, это должен быть очень хороший бой. Дюбуа прибавил за это время. А Усику прибавлять больше некуда. Он вряд ли будет лучше, чем в прошлом поединке. А вот Даниэль подойдёт на эйфории после боя с Джошуа. Шансы у него есть. Предпочтительнее, конечно, Усик. Но шансы – 55 на 45. Он не такой явный фаворит, как раньше. Дюбуа прибавил в мощи, уверенности, мастерстве. Он серьёзный боксёр. В мощи, скорости добавил. Легко Усику не будет», — сказал Виталий Сланов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Поединок пройдёт ночь с 19 на 20 июля в Лондоне на «Уэмбли Стэдиум». В первом бою Усика и Дюбуа, который проходил 27 августа 2023 года в городе Вроцлаве (Польша), Александр одержал победу нокаутом в девятом раунде.