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PFL Champions Series 2 2025. Прямая трансляция
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Подвергшийся вооружённому нападению чемпион PFL дал первый комментарий после случившегося

Подвергшийся вооружённому нападению чемпион PFL дал первый комментарий после случившегося
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Российский боец смешанного стиля Тимур Хизриев, несколькими днями ранее подвергшийся вооружённому нападению в Махачкале, дал первый комментарий после произошедшего.

«У меня не было ни с кем конфликтов. Нападавшие были в масках. Это, может быть, даже были женщины. Мужчин на видео я не увидел. Поэтому не могу сказать, кто на меня нападал», — приводит слова Хизриева Metaratings.

Напомним, ранее стало известно, что на 29-летнего Хизриева, находившегося на парковке возле своего автомобиля, напали неизвестные и совершили несколько выстрелов из травматического пистолета.

Хизриев свой последний бой провёл против Брендана Лохнейна в ноябре 2024 года в финале сезона PFL. Россиянин одержал победу единогласным решением судей и завоевал чемпионский пояс. На его счету в смешанных единоборствах 18 побед и ни одного поражения.

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