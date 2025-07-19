Бывший чемпион UFC Люк Рокхолд: меня не впечатляют шансы Чимаева в бою с дю Плесси

Бывший обладатель титула UFC в среднем дивизионе американец Люк Рокхолд поделился ожиданиями от предстоящего боя с участием непобеждённого чеченского бойца Хамзата Чимаева и чемпиона промоушена в среднем весе южноафриканца Дрикуса дю Плесси на турнире UFC 319 16 августа.

«Хамзат – чёртов зверь. Он борец и грэпплер, он будет оказывать постоянное давление. Он начнёт быстро и агрессивно. Сможет ли Дрикус выдержать это в первые два раунда? В этом вся суть для его соперников – смогут ли они пережить этот шквал? Потому что он гарантированно его устроит.

Тем не менее меня не впечатляют шансы Чимаева. Я много тренировался с Дрикусом. Он жёсткий, и он не сдастся. Над ним надо либо доминировать от начала и до конца, либо быстро его финишировать. Я просто не понимаю, как Хамзат сможет сохранить такое давление весь бой. Его интенсивности не хватает надолго. Её не хватит и на пять раундов.

Дрикус дю Плесси – реально жёсткий. Он прочный, как скала. Люди его недооценивают. Он нестандартный, у него необычный тайминг и ритм, но он хорош. Он отлично мешает стили и очень уверен в себе. У него хорошее джиу-джитсу, неплохая борьба и необычные удары, но, чёрт возьми, это работает!» – сказал Рокхолд в интервью Submission Radio.