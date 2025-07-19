Сланов высказался о возвращении Пакьяо и его титульном поединке

Именитый российский тренер Виталий Сланов прокомментировал возвращение на ринг после четырёхлетнего перерыва легендарного филиппинского боксёра Мэнни Пакьяо, который в ночь с 19 на 20 июля в США проведёт поединок за титул чемпиона мира в полусреднем весе с американцем Марио Барриосом.

«Пакьяо – легендарнейшая личность в мире бокса. Хотелось бы, чтобы он ушёл без травм. Кому он и что доказывает? Говорит про историю… Какую историю? Он уже там. Входит в топ-15 боксёров за всю историю. А теперь может только испортить всё. Чудес не бывает. Посмотрите на Роя Джонса. До чего докатился? Очень грамотно сделал Леннокс Льюис. Ушёл и ушёл. Но бой точно нужно смотреть. Надеюсь, что он победит и закончит», — сказал Виталий Сланов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Филиппинец дебютировал как профессионал в 1995 году и впервые стал чемпионом мира в декабре 1998-го, завоевав титул WBC в наилегчайшем весе (до 50,8 кг). Впоследствии становился чемпионом во втором легчайшем (до 55,3 кг), втором полулёгком (до 59 кг), лёгком (до 61,2 кг), полусреднем (до 66,7 кг) и первом среднем (до 69,9 кг) дивизионах.