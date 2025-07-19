Видео: Чимаев в Лос-Анджелесе тренируется с Царукяном перед титульником с дю Плесси

Первый номер рейтинга UFC в категории до 70 кг Арман Царукян, который представляет Россию и Армению, опубликовал пост в социальных сетях, в котором показал своим подписчикам, как тренируется в Лос-Анджелесе в компании непобеждённого чеченского бойца ММА Хамзата Чимаева.

На видеоролике видно, как бойцы устраивают пробежки по жилому району города, а также выполняют различные кардиоупражнения.

Напомним, 16 августа в рамках турнира UFC 319 в Чикаго 31-летний Чимаев проведёт титульный бой в среднем весе с южноафриканским бойцом Дрикусом дю Плесси.

В общей сложности Хамзат Чимаев к настоящему моменту принял участие в 14 поединках в ММА, в которых одержал 14 побед, шесть из них были добыты нокаутом.