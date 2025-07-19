Азамат Мурзаканов и Александар Ракич могут провести бой на UFC 321 в Абу-Даби — источник

Российский боец смешанных единоборств Азамат Мурзаканов может провести бой с представителем Австрии Александаром Ракичем на турнире UFC 321 в Абу-Даби. Об этом сообщает телеграм-канал «Вестник ММА».

По сведениям источника, бой находится в разработке.

Азамату Мурзаканову 36 лет. Он выступает в полутяжёлой весовой категории. Россиянин дебютировал как профессионал в 2010 году, с 2022-го выступает в UFC. Всего на его счету в престижнейшей организации мира пять побед и ни одного поражения.

В своём последнем поединке 8 июня Мурзаканов одержал победу над бразильцем Брендсоном Рибейро на турнире UFC 316 в Ньюарке (США).

33-летний Ракич свой последний бой провёл с россиянином Магомедом Анкалаевым 26 октября 2024 года, проиграв единогласным судейским решением.