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Виталий Сланов поделился ожиданиями от реванша Тима Цзю и Себастьяна Фундоры

Виталий Сланов поделился ожиданиями от реванша Тима Цзю и Себастьяна Фундоры
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Именитый российский тренер Виталий Сланов оценил шансы бывшего чемпиона мира австралийца Тимофея Цзю в поединке-реванше с 27-летним американским чемпионом WBC в первом среднем весе Себастьяном Фундорой. Бой пройдёт в ночь на 20 июля в Лас-Вегасе (США).

«Болеем за Тима. Но он уже не такой фаворит, как в первом бою. Особенно после поединка с Муртазалиевым. Это наш боксёр, фамилия легендарная. Сын лучшего российского боксёра. Будем за него болеть. Фундора очень неудобный, высокий. Чувствует дистанцию, не даёт себя бить. Трудно сказать… Однозначно ни на кого поставить нельзя. Шансы равные», — сказал Виталий Сланов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

В первом бою с Фундорой в апреле 2024 года Тимофей проиграл раздельным решением судей. Это был поединок за два пояса чемпиона мира в первом среднем весе – WBO, которым Цзю владел, а также за вакантный пояс WBC.

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