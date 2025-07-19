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PFL Champions Series 2 2025. Прямая трансляция
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Махачев ответил, что должен делать Порье для победы в бою с Холлоуэем

Махачев ответил, что должен делать Порье для победы в бою с Холлоуэем
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Бывший обладатель чемпионского титула UFC в лёгкой весовой категории россиянин Ислам Махачев ответил, что должен делать американец Дастин Порье для победы в бою с соотечественником Максом Холлоуэем. Их бой состоится 20 июля на турнире UFC 318. На кону будет стоять титул BMF.

UFC 2025. UFC 318, Новый Орлеан, США
Адам Фьюджитт — Ислам Дулатов
20 июля 2025, воскресенье. 02:40 МСК
Адам Фьюджитт
Не началось
Ислам Дулатов

«Все знают, что у Порье хороший бокс, – он его уже перебоксировал один раз. Я бы на его месте так же делал свой план, работал больше первым номером, потому что, если дать Холлоуэю пострелять на его дистанции, он там один из лучших – ему нельзя давать комфортную для него дистанцию. Он любит сам работать, заставляет промахиваться и набрасывается сам. Поэтому надо ему навязать свой план», — сказал Махачев в интервью для платформы Okko MMA.

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