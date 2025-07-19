Дастин Порье прошёл блиц-опрос, назвав лучшего легковеса в истории и величайшего бойца UFC

36-летний бывший временный чемпион UFC в лёгком весе американец Дастин Порье прошёл блиц-опрос, ответив на ряд вопросов об ММА.

— Кто является лучшим бойцом UFC прямо сейчас?

— Возможно, Джон Джонс.

— Лучший город для участия в бою?

— Новый Орлеан.

— Лучший боец UFC в лёгком весе в истории?

— Хабиб Нурмагомедов.

— Лучший нокаут в истории UFC?

— Конечно, победа Макса в бою с Гэтжи была сумасшедшей. Но по какой-то причине мне приходит в голову победа нокаутом Рашада Эванса в бою с Шоном Салмоном. О нём говорят не так часто, как следовало бы. Это был жесточайший нокаут.

— Лучший поединок в истории UFC?

— Реванш Робби Лоулера и Рори Макдональда. Но я также хотел бы отметить первый бой между Спенсером Фишером и Сэмом Стаутом. Он был невероятным. Есть куча крутых событий.

— Величайший боец в истории UFC?

— Джон Джонс, — сказал Порье в интервью порталу TNT Sports.