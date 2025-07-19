Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
PFL Champions Series 2 2025. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Дастин Порье прошёл блиц-опрос, назвав лучшего легковеса в истории и величайшего бойца UFC

Дастин Порье прошёл блиц-опрос, назвав лучшего легковеса в истории и величайшего бойца UFC
Аудио-версия:
Комментарии

36-летний бывший временный чемпион UFC в лёгком весе американец Дастин Порье прошёл блиц-опрос, ответив на ряд вопросов об ММА.

— Кто является лучшим бойцом UFC прямо сейчас?
— Возможно, Джон Джонс.

— Лучший город для участия в бою?
— Новый Орлеан.

— Лучший боец UFC в лёгком весе в истории?
 — Хабиб Нурмагомедов.

— Лучший нокаут в истории UFC?
 — Конечно, победа Макса в бою с Гэтжи была сумасшедшей. Но по какой-то причине мне приходит в голову победа нокаутом Рашада Эванса в бою с Шоном Салмоном. О нём говорят не так часто, как следовало бы. Это был жесточайший нокаут.

— Лучший поединок в истории UFC?
 — Реванш Робби Лоулера и Рори Макдональда. Но я также хотел бы отметить первый бой между Спенсером Фишером и Сэмом Стаутом. Он был невероятным. Есть куча крутых событий.

— Величайший боец в истории UFC?
— Джон Джонс, — сказал Порье в интервью порталу TNT Sports.

Материалы по теме
UFC 318: последний танец Дастина Порье! И шанс отобрать пояс BMF у Макса Холлоуэя. LIVE
Live
UFC 318: последний танец Дастина Порье! И шанс отобрать пояс BMF у Макса Холлоуэя. LIVE
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android