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PFL Champions Series 2 2025. Прямая трансляция
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О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
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21:00 Мск
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Ахмед Магомедов — Эй Джей Макки: где смотреть бой PFL, кто покажет трансляцию

Ахмед Магомедов — Эй Джей Макки: где смотреть бой PFL, кто покажет трансляцию
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Сегодня, 19 июля, состоится турнир PFL Champions Series 2. Вечер смешанных единоборств пройдёт на «Грандвест-Арене» в Кейптауне. На турнире выступит российский боец Ахмед Магомедов, который проведёт поединок с Эй Джеем Макки из США. В прямом эфире турнир PFL Champions Series 2 покажет онлайн-кинотеатр Okko. Трансляцию боёв этого соревнования также можно будет посмотреть на странице Okko на «Чемпионате». Она начнётся в 21:00 мск.

PFL 2025. PFL Road to Dubai Champions Series 2 & PFL Africa 2025 First Round, Кейптаун, ЮАР
Эй Джей Макки — Ахмед Магомедов
20 июля 2025, воскресенье. 01:00 МСК
Эй Джей Макки
Не началось
Ахмед Магомедов

29-летний Магомедов одержал 10 побед в профессиональной карьере, один раз потерпел поражение, ещё один поединок был признан несостоявшимся. 30-летний Макки победил 22 раза и дважды проиграл.

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