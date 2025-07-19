Ахмед Магомедов — Эй Джей Макки: где смотреть бой PFL, кто покажет трансляцию

Сегодня, 19 июля, состоится турнир PFL Champions Series 2. Вечер смешанных единоборств пройдёт на «Грандвест-Арене» в Кейптауне. На турнире выступит российский боец Ахмед Магомедов, который проведёт поединок с Эй Джеем Макки из США. В прямом эфире турнир PFL Champions Series 2 покажет онлайн-кинотеатр Okko. Трансляцию боёв этого соревнования также можно будет посмотреть на странице Okko на «Чемпионате». Она начнётся в 21:00 мск.

29-летний Магомедов одержал 10 побед в профессиональной карьере, один раз потерпел поражение, ещё один поединок был признан несостоявшимся. 30-летний Макки победил 22 раза и дважды проиграл.

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