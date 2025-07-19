Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
PFL Champions Series 2 2025. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Порье: моя дочь ненавидит, когда я дерусь. Она просила меня уйти на пенсию

Порье: моя дочь ненавидит, когда я дерусь. Она просила меня уйти на пенсию
Аудио-версия:
Комментарии

36-летний бывший временный чемпион UFC в лёгком весе американец Дастин Порье рассказал, что его дочь Паркер Ноэль не любит, когда он дерётся, и просила его закончить карьеру в ММА.

«Моя дочь ненавидит, когда я дерусь. Она просила меня уйти на пенсию, хоть и родилась в день, когда Макгрегор и Диза проводили реванш. У меня тогда в больничной палате был ноутбук. Моей дочке было несколько часов от роду, и мы вместе с ней и моей женой смотрели тот бой. Для неё бои — это обыденность. Поэтому она не считает это крутым.

Знаете, хоть наш с Максом бой набирает популярность и её одноклассники говорят о нём, она всё равно не воспринимает бои как нечто крутое. И когда ей было пять-шесть лет, ей казалось, что у остальных детей отцы также дерутся. Тогда она считала, что жизнь устроена только так, как у нас в семье», — приводит слова Порье портал Sportskeeda.

Материалы по теме
UFC 318: последний танец Дастина Порье! И шанс отобрать пояс BMF у Макса Холлоуэя. LIVE
Live
UFC 318: последний танец Дастина Порье! И шанс отобрать пояс BMF у Макса Холлоуэя. LIVE
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android