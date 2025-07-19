Порье: моя дочь ненавидит, когда я дерусь. Она просила меня уйти на пенсию

36-летний бывший временный чемпион UFC в лёгком весе американец Дастин Порье рассказал, что его дочь Паркер Ноэль не любит, когда он дерётся, и просила его закончить карьеру в ММА.

«Моя дочь ненавидит, когда я дерусь. Она просила меня уйти на пенсию, хоть и родилась в день, когда Макгрегор и Диза проводили реванш. У меня тогда в больничной палате был ноутбук. Моей дочке было несколько часов от роду, и мы вместе с ней и моей женой смотрели тот бой. Для неё бои — это обыденность. Поэтому она не считает это крутым.

Знаете, хоть наш с Максом бой набирает популярность и её одноклассники говорят о нём, она всё равно не воспринимает бои как нечто крутое. И когда ей было пять-шесть лет, ей казалось, что у остальных детей отцы также дерутся. Тогда она считала, что жизнь устроена только так, как у нас в семье», — приводит слова Порье портал Sportskeeda.