Камару Усман объяснил, почему Копылов победит Косту

Бывший чемпион UFC в полусреднем весе нигериец Камару Усман объяснил, почему считает, что россиянин Роман Копылов победит экс-претендента на титул UFC в среднем весе бразильца Пауло Косту. Их бой состоится 20 июля на турнире UFC 318.

«Я считаю, что победит Роман [в бою с Костой]. Мне кажется, что неактивность для такого бойца, как Пауло Коста, затруднит для него нахождение собственного ритма в поединке. Коста обладает большей мощью в руках и может нанести один удар, чтобы закончить бой. Однако Роман выходит в октагон чаще Пауло. И активность в выступлениях помогает ему [набраться опыта]. Он справится с поставленной задачей», — приводит слова Усмана портал Sportskeeda.