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PFL Champions Series 2 2025. Прямая трансляция
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Камару Усман объяснил, почему Копылов победит Косту

Камару Усман объяснил, почему Копылов победит Косту
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Бывший чемпион UFC в полусреднем весе нигериец Камару Усман объяснил, почему считает, что россиянин Роман Копылов победит экс-претендента на титул UFC в среднем весе бразильца Пауло Косту. Их бой состоится 20 июля на турнире UFC 318.

UFC 2025. UFC 318, Новый Орлеан, США
Пауло Коста — Роман Копылов
20 июля 2025, воскресенье. 06:30 МСК
Пауло Коста
Не началось
Роман Копылов

«Я считаю, что победит Роман [в бою с Костой]. Мне кажется, что неактивность для такого бойца, как Пауло Коста, затруднит для него нахождение собственного ритма в поединке. Коста обладает большей мощью в руках и может нанести один удар, чтобы закончить бой. Однако Роман выходит в октагон чаще Пауло. И активность в выступлениях помогает ему [набраться опыта]. Он справится с поставленной задачей», — приводит слова Усмана портал Sportskeeda.

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