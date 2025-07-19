«Он входит в круг таких великих боксёров, как я и Мохаммед Али». Леннокс Льюис — об Усике

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе, а также член Международного зала боксёрской славы британо-канадец Леннокс Льюис лестно высказался в адрес непобеждённого украинца Александра Усика.

«Усику больше нечего доказывать. Александр мог бы завершить карьеру ещё до этого поединка. И, приняв реванш с Дюбуа, он сильно рискует.

Хотя если Александр чувствует, что может справиться с этим испытанием, то риск оправдан, ведь на кону будет стоять громкий титул. И прямо сейчас Усик определённо входит в круг таких великих боксёров, как я и Мохаммед Али.

Александр обладает очень высоким боксёрским IQ. Но он не природный тяжеловес. Тем не менее у него есть опыт. А Даниэль природный тяж. Поэтому может использовать этот фактор в своих интересах, особенно в первых раундах, прижимая Усика к канатам», — приводит слова Льюиса портал TNT Sports.