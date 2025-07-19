Александр Усик — Даниэль Дюбуа 2, реванш — онлайн-трансляция боя начнётся в 1:00 мск

В воскресенье, 20 июля, на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Великобритания) состоится реванш за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе между непобеждённым украинцем Александром Усиком и британцем Даниэлем Дюбуа.

«Чемпионат» начнёт вести прямую онлайн трансляцию поединка и событий, которые будут окружать данное противостояние, ориентировочно в 1:00 по московскому времени. Отметим, что официального показа боя Усика и Дюбуа на территории России не планируется.

Напомним, первая встреча между Александром и Даниэлем состоялась 27 августа 2023 года во Вроцлаве (Польша). Тогда победу нокаутом в девятом раунде одержал Усик.