Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
PFL Champions Series 2 2025. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Александр Усик — Даниэль Дюбуа 2, реванш — онлайн-трансляция боя начнётся в 1:00 мск

Александр Усик — Даниэль Дюбуа 2, реванш — онлайн-трансляция боя начнётся в 1:00 мск
Комментарии

В воскресенье, 20 июля, на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Великобритания) состоится реванш за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе между непобеждённым украинцем Александром Усиком и британцем Даниэлем Дюбуа.

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Александр Усик — Даниэль Дюбуа
20 июля 2025, воскресенье. 01:00 МСК
Александр Усик
Не началось
Даниэль Дюбуа

«Чемпионат» начнёт вести прямую онлайн трансляцию поединка и событий, которые будут окружать данное противостояние, ориентировочно в 1:00 по московскому времени. Отметим, что официального показа боя Усика и Дюбуа на территории России не планируется.

Напомним, первая встреча между Александром и Даниэлем состоялась 27 августа 2023 года во Вроцлаве (Польша). Тогда победу нокаутом в девятом раунде одержал Усик.

Материалы по теме
Усик — Дюбуа 2: турнир стартовал! Британец сумеет взять реванш? LIVE
Live
Усик — Дюбуа 2: турнир стартовал! Британец сумеет взять реванш? LIVE
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android