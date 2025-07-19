Макс Холлоуэй составил идеального бойца ММА

33-летний бывший чемпион UFC в полулёгком весе, а ныне обладатель титула BMF американец Макс Холлоуэй составил идеального бойца смешанных единоборств в интервью для портала TNT Sports.

Сила — Илия Топурия

Кардио/выносливость — Макс Холлоуэй

Удары ногами — Жозе Альдо

Бойцовский IQ — Деметриус Джонсон

Борьба — Хабиб Нурмагомедов

Скорость — Яир Родригес

Ораторское искусство — Конор Макгрегор

Напомним, Холлоуэй провёл последний бой на турнире UFC 308, который прошёл 26 октября 2024 года в Абу-Даби (ОАЭ). Его соперником был испано-грузин Илия Топурия, а на кону встречи стоял титул чемпиона UFC в полулёгком весе. Бой завершился победой Илии нокаутом в третьем раунде.