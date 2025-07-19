Макс Холлоуэй составил идеального бойца ММА

33-летний бывший чемпион UFC в полулёгком весе, а ныне обладатель титула BMF американец Макс Холлоуэй составил идеального бойца смешанных единоборств в интервью для портала TNT Sports.
Сила — Илия Топурия
Кардио/выносливость — Макс Холлоуэй
Удары ногами — Жозе Альдо
Бойцовский IQ — Деметриус Джонсон
Борьба — Хабиб Нурмагомедов
Скорость — Яир Родригес
Ораторское искусство — Конор Макгрегор
Напомним, Холлоуэй провёл последний бой на турнире UFC 308, который прошёл 26 октября 2024 года в Абу-Даби (ОАЭ). Его соперником был испано-грузин Илия Топурия, а на кону встречи стоял титул чемпиона UFC в полулёгком весе. Бой завершился победой Илии нокаутом в третьем раунде.