Пауло Коста составил идеального бойца ММА

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34-летний бывший претендент на чемпионский титул UFC в среднем весе (до 84 кг) бразилец Пауло Коста составил идеального бойца смешанных единоборств в интервью для портала TNT Sports.

Сила — Фрэнсис Нганну

Кардио/выносливость — Мераб Двалишвили

Удары ногами — Жозе Альдо

Бойцовский IQ — Жорж Сен-Пьер и Деметриус Джонсон

Борьба — Генри Сехудо

Скорость — Дональд Серроне

Ораторское искусство — Конор Макгрегор

Следующий поединок бразильский боец проведёт 20 июля на турнире UFC 318, который состоится в Новом Орлеане (штат Луизиана, США). Его соперником станет 14-й номер рейтинга UFC в среднем весе россиянин Роман Копылов. Их бой станет соглавным событием вечера.