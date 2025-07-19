Пауло Коста составил идеального бойца ММА

34-летний бывший претендент на чемпионский титул UFC в среднем весе (до 84 кг) бразилец Пауло Коста составил идеального бойца смешанных единоборств в интервью для портала TNT Sports.
Сила — Фрэнсис Нганну
Кардио/выносливость — Мераб Двалишвили
Удары ногами — Жозе Альдо
Бойцовский IQ — Жорж Сен-Пьер и Деметриус Джонсон
Борьба — Генри Сехудо
Скорость — Дональд Серроне
Ораторское искусство — Конор Макгрегор
Следующий поединок бразильский боец проведёт 20 июля на турнире UFC 318, который состоится в Новом Орлеане (штат Луизиана, США). Его соперником станет 14-й номер рейтинга UFC в среднем весе россиянин Роман Копылов. Их бой станет соглавным событием вечера.