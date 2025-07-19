Мэнни Пакьяо: не хочу хвастаться, но я величайший боксёр в истории

46-летний бывший чемпион мира в восьми весовых категориях филиппинец Мэнни Пакьяо заявил, что считает себя величайшим боксёром в истории.

«Кто является величайшим боксёром в истории? Не хочу хвастаться, но это я. Завоевать чемпионские титулы в восьми весовых категориях не так-то просто. Это очень сложно. Считаю это самым трудным достижением в боксе», — приводит слова Пакьяо журнал The Ring.

Пакьяо является первым боксёром, который владел чемпионскими титулами в четырёх разных десятилетиях: 1990-х, 2000-х, 2010-х и 2020-х. Кроме того, Мэнни был признан журналом The Ring и Ассоциацией журналистов, пишущих о боксе, боксёром десятилетия (с 2000 по 2010 год).