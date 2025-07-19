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PFL Champions Series 2 2025. Прямая трансляция
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Себастьян Фундора — Тим Цзю: прямая онлайн-трансляция боя начнётся в 5:00 мск

Себастьян Фундора — Тим Цзю: прямая онлайн-трансляция боя начнётся в 5:00 мск
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20 июля в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоится боксёрский вечер от Premier Boxing Champions, в соглавном поединке которого пройдёт реванш между 27-летним обладателем чемпионского титула WBC в первом среднем весе (до 69,9 кг) американцем Себастьяном Фундорой и 30-летним представителем Австралии Тимофеем Цзю.

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Себастьян Фундора — Тим Цзю
20 июля 2025, воскресенье. 05:00 МСК
Себастьян Фундора
Не началось
Тим Цзю

«Чемпионат» будет вести прямую онлайн-трансляцию поединка между Себастьяном и Тимофеем. Она начнётся ориентировочно в 5:00 по московскому времени. Отметим также, что на территории России легальный бесплатный показ поединка не будет доступен.

Первый бой между Цзю и Фундорой состоялся 31 марта 2024 года. Поединок продлился все 12 раундов и завершился победой Себастьяна раздельным решением судей.

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