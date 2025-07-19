Себастьян Фундора — Тим Цзю: прямая онлайн-трансляция боя начнётся в 5:00 мск

20 июля в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоится боксёрский вечер от Premier Boxing Champions, в соглавном поединке которого пройдёт реванш между 27-летним обладателем чемпионского титула WBC в первом среднем весе (до 69,9 кг) американцем Себастьяном Фундорой и 30-летним представителем Австралии Тимофеем Цзю.

«Чемпионат» будет вести прямую онлайн-трансляцию поединка между Себастьяном и Тимофеем. Она начнётся ориентировочно в 5:00 по московскому времени. Отметим также, что на территории России легальный бесплатный показ поединка не будет доступен.

Первый бой между Цзю и Фундорой состоялся 31 марта 2024 года. Поединок продлился все 12 раундов и завершился победой Себастьяна раздельным решением судей.