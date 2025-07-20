Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
PFL Champions Series 2 2025. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Пауло Коста — Роман Копылов: прямая онлайн-трансляция боя начнётся в 6:30 мск

Пауло Коста — Роман Копылов: прямая онлайн-трансляция боя начнётся в 6:30 мск
Комментарии

Сегодня, 20 июля, в Новом Орлеане (штат Луизиана, США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 318, в соглавном событии которого пройдёт поединок между бывшим претендентом на чемпионский титул UFC в среднем весе бразильцем Пауло Костой и 14-м номером рейтинга UFC в категории до 84 кг россиянином Романом Копыловым.

UFC 2025. UFC 318, Новый Орлеан, США
Пауло Коста — Роман Копылов
20 июля 2025, воскресенье. 06:30 МСК
Пауло Коста
Не началось
Роман Копылов

«Чемпионат» будет вести прямую онлайн-трансляцию поединка между Копыловым и Костой. Она начнётся ориентировочно в 6:30 по московскому времени. Отметим также, что на территории России легальный бесплатный показ поединка будет доступен на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Боец», а также на платформе UFC Fight Pass.

Материалы по теме
UFC 318: последний танец Дастина Порье! И шанс отобрать пояс BMF у Макса Холлоуэя. LIVE
Live
UFC 318: последний танец Дастина Порье! И шанс отобрать пояс BMF у Макса Холлоуэя. LIVE
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android