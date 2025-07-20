Пауло Коста — Роман Копылов: прямая онлайн-трансляция боя начнётся в 6:30 мск

Сегодня, 20 июля, в Новом Орлеане (штат Луизиана, США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 318, в соглавном событии которого пройдёт поединок между бывшим претендентом на чемпионский титул UFC в среднем весе бразильцем Пауло Костой и 14-м номером рейтинга UFC в категории до 84 кг россиянином Романом Копыловым.

«Чемпионат» будет вести прямую онлайн-трансляцию поединка между Копыловым и Костой. Она начнётся ориентировочно в 6:30 по московскому времени. Отметим также, что на территории России легальный бесплатный показ поединка будет доступен на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Боец», а также на платформе UFC Fight Pass.