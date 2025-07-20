Марио Барриос — Мэнни Пакьяо: прямая онлайн-трансляция боя начнётся в 6:00 мск

20 июля в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоится боксёрский вечер от Premier Boxing Champions. В главном поединке пройдёт противостояние между чемпионом мира по версии WBC в полусреднем весе американцем Марио Барриосом (29-2-1) и легендарным бывшим чемпионом мира в восьми весовых категориях филиппинцем Мэнни Пакьяо (62-8-2).

«Чемпионат» будет вести прямую онлайн-трансляцию поединка между Пакьяо и Барриосом. Она начнётся ориентировочно в 6:00 по московскому времени. Отметим также, что на территории России легальный бесплатный показ поединка не будет доступен.

В соглавном событии турнира состоится реванш между Себастьяном Фундорой и Тимофеем Цзю.