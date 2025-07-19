Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
PFL Champions Series 2 2025. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Промоутер Дюбуа: Даниэль победит Усика и займёт трон короля в тяжёлом весе

Промоутер Дюбуа: Даниэль победит Усика и займёт трон короля в тяжёлом весе
Аудио-версия:
Комментарии

Фрэнк Уоррен, являющийся промоутером чемпиона мира по версии IBF в супертяжёлом весе британца Даниэля Дюбуа, верит, что его подопечный одержит победу в бою с украинцем Александром Усиком, где на кону будет стоять звание абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжёлом весе. Их поединок состоится 20 июля в Лондоне.

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Александр Усик — Даниэль Дюбуа
20 июля 2025, воскресенье. 01:00 МСК
Александр Усик
Не началось
Даниэль Дюбуа

«Завтра Даниэль может присоединиться к выдающимся британским спортсменам, победив Усика и став абсолютным чемпионом в супертяжёлом весе. Никогда прежде четыре главных боксёрских титула не стояли на кону в одном бою на берегах Темзы. Но мы сделали это возможным. Нас ждёт захватывающее событие, на котором будет аншлаг.

Этот бой не продаётся за счёт трэш-тока или на почве неприязни боксёров. Оба бойца ведут себя уважительно и вежливо. Усика очень любят в Великобритании, несмотря на то что он победил многих британцев, поскольку является блестящим боксёром и очень порядочным человеком.

В то же время британские болельщики теперь поддерживают новую звезду Дюбуа, чья невероятная сила и вновь обретённая стойкость делают его любимцем публики. Я верю, что он победит Усика и займёт трон короля в тяжёлом весе», — написал Уоррен в своей колонке для издания Daily Star.

Материалы по теме
Усик — Дюбуа 2: турнир в самом разгаре. Чем же закончится долгожданный реванш? LIVE
Live
Усик — Дюбуа 2: турнир в самом разгаре. Чем же закончится долгожданный реванш? LIVE
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android