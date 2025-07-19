Промоутер Дюбуа: Даниэль победит Усика и займёт трон короля в тяжёлом весе

Фрэнк Уоррен, являющийся промоутером чемпиона мира по версии IBF в супертяжёлом весе британца Даниэля Дюбуа, верит, что его подопечный одержит победу в бою с украинцем Александром Усиком, где на кону будет стоять звание абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжёлом весе. Их поединок состоится 20 июля в Лондоне.

«Завтра Даниэль может присоединиться к выдающимся британским спортсменам, победив Усика и став абсолютным чемпионом в супертяжёлом весе. Никогда прежде четыре главных боксёрских титула не стояли на кону в одном бою на берегах Темзы. Но мы сделали это возможным. Нас ждёт захватывающее событие, на котором будет аншлаг.

Этот бой не продаётся за счёт трэш-тока или на почве неприязни боксёров. Оба бойца ведут себя уважительно и вежливо. Усика очень любят в Великобритании, несмотря на то что он победил многих британцев, поскольку является блестящим боксёром и очень порядочным человеком.

В то же время британские болельщики теперь поддерживают новую звезду Дюбуа, чья невероятная сила и вновь обретённая стойкость делают его любимцем публики. Я верю, что он победит Усика и займёт трон короля в тяжёлом весе», — написал Уоррен в своей колонке для издания Daily Star.