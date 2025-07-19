Денис Гольцов проиграл Кори Андерсону техническим нокаутом во втором раунде на турнире PFL

Сегодня, 19 июля, в Кейптауне (ЮАР) на турнире PFL Africa 2025 First Round состоялся поединок между обладателем титула Bellator в полутяжёлом весе американцем Кори Андерсоном и победителем Гран-при PFL в тяжёлом весе (2024) россиянином Денисом Гольцовым. Бой прошёл в категории до 120 кг и завершился победой американского бойца техническим нокаутом во втором раунде.

Таким образом, Кори прервал серию Дениса из четырёх побед и продлил собственную — для него это была третья победа подряд. Отметим и тот факт, что для Андерсона этот бой стал дебютным в тяжёлой весовой категории.

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