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PFL Champions Series 2 2025. Прямая трансляция
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Денис Гольцов проиграл Кори Андерсону техническим нокаутом во втором раунде на турнире PFL

Денис Гольцов проиграл Кори Андерсону техническим нокаутом во втором раунде на турнире PFL
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Сегодня, 19 июля, в Кейптауне (ЮАР) на турнире PFL Africa 2025 First Round состоялся поединок между обладателем титула Bellator в полутяжёлом весе американцем Кори Андерсоном и победителем Гран-при PFL в тяжёлом весе (2024) россиянином Денисом Гольцовым. Бой прошёл в категории до 120 кг и завершился победой американского бойца техническим нокаутом во втором раунде.

PFL 2025. PFL Road to Dubai Champions Series 2 & PFL Africa 2025 First Round, Кейптаун, ЮАР
Кори Андерсон (W) — Денис Гольцов
19 июля 2025, суббота. 20:30 МСК
Кори Андерсон
Окончено
TKO
Денис Гольцов

Таким образом, Кори прервал серию Дениса из четырёх побед и продлил собственную — для него это была третья победа подряд. Отметим и тот факт, что для Андерсона этот бой стал дебютным в тяжёлой весовой категории.

Ранее Тимур Хизриев впервые прокомментировал то, что на него было совершено вооружённое нападение.

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