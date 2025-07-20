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Макс Холлоуэй — Дастин Порье 3: прямая онлайн трансляция боя начнётся в 7:00 мск

Макс Холлоуэй — Дастин Порье 3: прямая онлайн трансляция боя начнётся в 7:00 мск
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Сегодня, 20 июля, в Новом Орлеане (штат Луизиана, США) состоится турнир смешанных единоборств UFC 318, в главном событии которого пройдёт поединок между бывшим чемпионом UFC в полулёгком весе, а ныне обладателем титула BMF американцем Максом Холлоуэем и бывшим временным чемпионом UFC в лёгком весе соотечественником Дастином Порье. Для бойцов это будет третий бой.

UFC 2025. UFC 318, Новый Орлеан, США
Макс Холлоуэй — Дастин Порье
20 июля 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Макс Холлоуэй
Не началось
Дастин Порье

«Чемпионат» будет вести прямую онлайн трансляцию поединка между Порье и Холлоуэем. Она начнётся ориентировочно в 7:00 по московскому времени. Отметим также, что на территории России легальный бесплатный показ поединка будет доступен на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Боец», а также на платформе UFC Fight Pass.

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