Макс Холлоуэй — Дастин Порье 3: прямая онлайн трансляция боя начнётся в 7:00 мск

Сегодня, 20 июля, в Новом Орлеане (штат Луизиана, США) состоится турнир смешанных единоборств UFC 318, в главном событии которого пройдёт поединок между бывшим чемпионом UFC в полулёгком весе, а ныне обладателем титула BMF американцем Максом Холлоуэем и бывшим временным чемпионом UFC в лёгком весе соотечественником Дастином Порье. Для бойцов это будет третий бой.

«Чемпионат» будет вести прямую онлайн трансляцию поединка между Порье и Холлоуэем. Она начнётся ориентировочно в 7:00 по московскому времени. Отметим также, что на территории России легальный бесплатный показ поединка будет доступен на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Боец», а также на платформе UFC Fight Pass.