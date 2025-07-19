Дастин Порье не считает, что Хабиб был наиболее сложным соперником, с которым он дрался

36-летний бывший временный чемпион UFC в лёгком весе американец Дастин Порье прошёл блиц-опрос, ответив на несколько вопросов о своей карьере в ММА.
— Если бы тебе пришлось выбрать один главный момент в твоей карьере, то что бы это было?
— Завоевание временного чемпионского титула UFC в Атланте в бою с Максом.
— Кого бы ты назвал самым сложным соперником, с которым сталкивался в карьере?
— Их было так много. Но я скажу, что это Ислам.
— С каким пиковым бойцом ты хотел бы встретиться в октагоне?
— С Би-Джеем Пенном. В расцвете сил он был лучшим в мире.
— Выступление в каком бою ты считаешь лучшим в своей карьере?
— В голове сразу всплывает куча разных моментов. Победа нокаутом в поединке с Конором была хорошей.
— Один раунд какого своего боя ты хотел бы прожить вновь?
— Прощального (улыбается).
— Лучший турнир, на котором ты дрался?
— Возможно, UFC 236. Тогда, когда я проводил реванш с Максом. В том карде ещё был бой Иззи и Гастелума. Мы с Холлоуэем тоже провели хороший поединок. Это был действительно классный кард.
— Лучшая памятная вещь, которая лежит у тебя дома?
— Это боксёрская перчатка, подписанная Микки Уордом и Артуро Гатти. Я очень горжусь, что она у меня есть, — сказал Порье в интервью для портала TNT Sports.